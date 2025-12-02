Draghi sferza l’Ue | Intelligenza artificiale o sarà stagnazione

"I vostri successi cambieranno la politica più di qualunque discorso o rapporto. Costringeranno regole e istituzioni a cambiare. L’Europa tornerà essere un magnete per capitale e talento". L’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Bce, Mario Draghi, apre il nuovo anno accademico al Politecnico di Milano e si rivolge agli studenti: "La tecnologia è globale e il talento va dove ha le migliori opportunità, ma non rinunciate a costruire qui". L’appello, dopo avere inquadrato la rivoluzione in corso ai tempi dell’ intelligenza artificiale, tra rischi (come la sostituzione del lavoro), potenzialità e un’ Europa che "ha adottato un approccio improntato alla cautela, radicato nel principio di precauzione", un metodo che "può essere appropriato in ambiti delimitati, ma è inadeguato per tecnologie digitali ad uso generale come l’intelligenza artificiale, dove l’ampiezza e la variabilità degli esiti potenziali è enormemente maggiore". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Draghi sferza l’Ue: "Intelligenza artificiale o sarà stagnazione"

