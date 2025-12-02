Draghi richiama l’Europa | senza tecnologia e AI non ci sarà prosperità

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tecnologia come motore della crescita. Per Mario Draghi, intervenuto all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano, il messaggio è chiaro: solo l’innovazione può sostenere la prosperità delle economie avanzate. Dopo due secoli in cui la qualità della vita è migliorata grazie a ondate di progresso tecnologico, oggi la tecnologia resta il fulcro dello sviluppo economico. L’ex presidente del Consiglio ha sottolineato che lavoro e capitale non bastano più: è necessario rimettere al centro l’intelligenza artificiale e investire in nuovi strumenti produttivi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

