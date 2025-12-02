Draghi avverte Ue | Rischia stagnazione se non colma divario AI
L’Europa deve colmare il divario tecnologico con il resto del mondo altrimenti “rischia un futuro di stagnazione con tutte le sue conseguenze”. È l’avvertimento che Mario Draghi ha lanciato all ‘inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano. “La crescita della produttività europea è scesa a circa la metà del ritmo statunitense e quasi tutta la divergenza è emersa dal settore tecnologico” e ora “questo schema si ripete con la rivoluzione” dell’AI. Lo scorso anno “gli Stati Uniti hanno prodotto 40 grandi modelli fondamentali, la Cina 15, l’Unione europea solo tre”, ha ricordato. L’andamento “si osserva in molte altre tecnologie di frontiera” dove “numerose innovazioni significative e investimenti privati avvengono al di fuori dell’Europa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
