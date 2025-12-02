Dove vedere Juventus-Udinese di Coppa Italia | orario e ultime sulle formazioni

Torino, 2 dicembre 2025 - La Juventus fa il proprio debutto in questa edizione della Coppa Italia. Negli ottavi di finale, ecco che i piemontesi ospitano all'Allianz Stadium l' Udinese, che ha già superato due turni, battendo 2-0 la Carrarese e 2-1 il Palermo. Finora, i friulani sono la squadra che ha tirato più volte verso la porta avversaria (20), oltre ad essere quella che ha prodotto più expected goals (7,3) tra tutte le partecipanti alla competizione. La vincente della sfida affronterà poi chi avrà la meglio fra Atalanta e Genoa a inizio febbraio. In campionato le due formazioni hanno gareggiato l'una contro l'altra il 29 ottobre, con successo dei piemontesi per 3-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dove vedere Juventus-Udinese di Coppa Italia: orario e ultime sulle formazioni

