Palmoli (Chieti) – Uno spiraglio dopo due settimane spezzate: il trauma della separazione, i giorni delle polemiche, la battaglia politico-giudiziaria, il dibattito pubblico. Dopo giorni di attesa e tensione per la famiglia nel bosco di Palmoli – la coppia anglo-australiana Catherine Birmingham e Nathan Trevallion e i tre figli di 8 e 6 anni – arriva un nuovo intervento della magistratura. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, che il 20 novembre aveva fatto allontanare i bambini trasferendoli in una struttura protetta a Vasto, ha fissato per giovedì 4 dicembre l'udienza di comparizione delle parti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dove si gioca il destino della famiglia nel bosco tra casa, scuola e vaccini: il ricorso di Nathan e Catherine, il pressing dei Servizi sociali e le carte dei giudici

