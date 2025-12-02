Tutto è pronto per la quarta edizione di Natale Village, un vero e proprio viaggio nel cuore dell’atmosfera natalizia, pensato per bambini e famiglie. Torna la magia del Natale al Polo Fieristico A1Expò con la quarta edizione di Natale Village, in programma il 5, 6, 7, 8 – 12, 13, 14 – 19, 20, 21 . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Dove la magia diventa realtà, all’A1Expò torna Natale Village