Dove la magia diventa realtà | all’A1Expò torna Natale Village Evento totalmente al coperto
Natale Village 2025: all’A1Expò torna la magia del Natale con un’edizione ancora più spettacolare. Torna la magia del Natale al Polo Fieristico A1Expò con la quarta edizione di Natale Village, in programma il 5, 6, 7, 8 – 12, 13, 14 – 19, 20, 21 dicembre 2025 in Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista, Caserta Sud. Dopo il successo crescente delle prime tre edizioni, l’appuntamento si conferma uno dei più attesi della stagione invernale, un vero e proprio viaggio nel cuore dell’atmosfera natalizia, pensato per bambini, famiglie e tutti coloro che desiderano riscoprire l’incanto dell’infanzia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
