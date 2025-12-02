Dorico International Film Fest 2025 | ad Ancona la XXII edizione dedicata a Il lavoro 6–14 dicembre

Ancona, 2 dicembre 2025 – Torna ad Ancona uno degli appuntamenti cinematografici più attesi in Italia: dal 6 al 14 dicembre la città ospita la XXII edizione del Dorico International Film Fest (DIFF), già noto come Corto Dorico, oggi ufficialmente nella sua nuova identità internazionale. Alla co-direzione artistica ci sono Daniele Ciprì e Luca Caprara, per un festival che amplia lo sguardo oltre il cortometraggio e abbraccia il cinema in tutte le sue forme: corti, documentari, lungometraggi, industry, VR, formazione e progetti sociali. Le sedi principali saranno la Mole Vanvitelliana, il Cinema Azzurro e il Cinema Italia: nove giornate con oltre 50 appuntamenti tra proiezioni, incontri, masterclass, workshop (anche per ragazzi), sessioni di pitching e presentazioni di libri.

