Doppia presentazione al Gambrinus per i giornalisti Raffaella Longobardi e Antonio D' Addio e la cantautrice attrice Anna Calemme
Il Gran Caffè Gambrinus, luogo simbolo della Belle Époque partenopea e salotto storico della cultura napoletana, ha ospitato una prestigiosa doppia presentazione editoriale che ha visto protagonisti i giornalisti e autori Raffaella Longobardi e Antonio D’Addio, entrambi pubblicati dalla casa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Doppia presentazione per Casa Francotto! Svelati oggi il catalogo ufficiale della mostra “SBAM – Un percorso nella Pop Art” e il restauro della facciata. «Per Busca è sempre motivo di orgoglio ospitare progetti di questo livello negli spazi di Casa Francotto - facebook.com Vai su Facebook
Domani la doppia conferenza stampa al Viola Park #Fiorentina Vai su X
Lazio, retromarcia sulla conferenza: la presentazione di Sarri rinviata dopo le polemiche - La scelta di svolgere la presentazione del tecnico biancoceleste a porte chiuse, senza giornalisti presenti e con una sola domanda scritta per ... Lo riporta repubblica.it