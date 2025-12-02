Doppia presentazione al Gambrinus per i giornalisti Raffaella Longobardi e Antonio D' Addio e la cantautrice attrice Anna Calemme

Napolitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gran Caffè Gambrinus, luogo simbolo della Belle Époque partenopea e salotto storico della cultura napoletana, ha ospitato una prestigiosa doppia presentazione editoriale che ha visto protagonisti i giornalisti e autori Raffaella Longobardi e Antonio D’Addio, entrambi pubblicati dalla casa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Lazio, retromarcia sulla conferenza: la presentazione di Sarri rinviata dopo le polemiche - La scelta di svolgere la presentazione del tecnico biancoceleste a porte chiuse, senza giornalisti presenti e con una sola domanda scritta per ... Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Doppia Presentazione Gambrinus Giornalisti