Dopo solo un anno Anna Pepe vale già il doppio di Elodie e più di Giorgia La società con papà e mamma in pochi mesi ha incassato 2,17 milioni di euro

Nelle ultime due settimane ha riempito i palazzetti di mezza Italia, partendo da Mantova il 16 novembre e passando per Milano (22 11), Bologna (2611), Firenze (2811), Napoli (3011), Roma (212) per finire il 4 dicembre a Padova e il 6 dicembre a Torino. Ha venduto 4 milioni di copie dei suoi album, ottenuto 6 miliardi di ascolti in streaming, vinto 8 dischi d’oro e 39 dischi di platino. Anna Pepe che sui palchi usa solo il nome di battesimo è oggi la star dei teenager italiani e in brevissimo tempo è diventata anche la voce femminile rap più nota della penisola. E anche se il suo anno più importante è quello che sta terminando, già a fine 2024 aveva scalato le classifiche del business musicale italiano. 🔗 Leggi su Open.online

Dopo solo un anno Anna Pepe vale già il doppio di Elodie e più di Giorgia. La società con papà e mamma in pochi mesi ha incassato 2,17 milioni di euro - Amatissima dai teenager la giovanissima (22 anni) rapper italiana che sta riempiendo i palasport da Nord a Sud si è messa in tasca 717 mila euro di guadagni netti in poco più di sei mesi.

