Dopo Raoul Bova c’è lui Rocío Muñoz Morales il gossip sul nuovo presunto compagno

La scena sentimentale che circonda Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales si arricchisce di nuovi capitoli, mentre le loro vite sembrano incamminarsi lungo percorsi separati ma altrettanto luminosi. Mentre l’attore vive ormai alla luce del sole la sua relazione con Beatrice Arnera, anche l’ex compagna avrebbe ritrovato una presenza capace di restituirle serenità. A raccontarlo è il magazine Chi, che in queste ore descrive un riavvicinamento particolare tra l’attrice e un manager nel settore sanitario, uomo affascinante e sulla cinquantina, che le starebbe accanto con discrezione e affetto. Il settimanale pubblica anche una foto esclusiva dei due insieme e ricostruisce un momento significativo della loro frequentazione: la presentazione del libro dell’attrice, La vita adesso, un romanzo che racconta la storia di una donna tradita che trova la forza di ricominciare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Andrea Pisani racconta la rottura da Beatrice Arnera. Il comico rievoca l’inizio della loro storia e spiega cosa è accaduto negli ultimi mesi, dopo gli scatti con Raoul Bova: https://fanpa.ge/lSLCp - facebook.com Vai su Facebook

Beatrice Arnera dopo lo sfogo dell’ex sul tradimento con Raoul Bova, la risposta al padre di sua figlia: «Perché io non ne parlo» Vai su X

Bova-Arnera, torna virale un vecchio video insieme: "Pisani come Raoul? Serve il filtro bellezza" - “Il miglior filtro bellezza” scriveva la stessa Arnera sul video dove Bova interpreta una versione esteticamente più piacevole di Andrea Pisani: “Ma sembro Raoul Bova, ho pure gli occhi azzurri, lo ... Da today.it

Raoul Bova torna in tv e rompe il silenzio dopo lo scandalo degli audio: la sua verità sulla rottura con Rocio Munoz Morales - Dopo settimane di silenzio dallo scandalo che l'ha visto protagonista – e che l'ha portato alla fine della storia d'amore con Rocio Munoz Morales – Raoul Bova sarebbe pronto a raccontare la sua ... Lo riporta corriereadriatico.it

Raoul Bova rompe il silenzio dopo lo scandalo e l’addio a Rocio: “Sto cercando di affrontarlo” - Dopo un lungo silenzio, tante polemiche, indagini e una bufera mediatica, Raoul Bova ha deciso di dire la sua. Da dilei.it

Raoul Bova racconta la sua verità a Verissimo dopo lo scandalo mediatico degli audio rubati: «Un accanimento enorme, credevo di essere in un film. Con Rocío spero che poi ci ... - Raoul Bova ospite, domenica 14 settembre, a Verissimo, affronta la prima intervista pubblica rilasciata dopo lo scandalo mediatico che l'ha coinvolto negli ultimi mesi. Da vanityfair.it

Andrea Pisani risponde alle critiche dopo le parole su Raoul Bova e Beatrice Arnera (ma i gossip continuano) - Com’era prevedibile, le parole di Andrea Pisan i sui gossip tra Raoul Bova e Beatrice Arnera, la sua ex compagna nonché mamma di sua figlia Matilde, hanno fatto molto discutere. Secondo rds.it

Raoul Bova e Beatrice Arnera non si nascondono più: la foto del bacio - Raoul Bova e Beatrice Arnera sono usciti allo scoperto e il settimanale Chi li ha immortalati mentre si scambiano un bacio in pubblico! Da msn.com