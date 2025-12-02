Dopo Powell Trump pronto a consegnare la Fed al fido Hassett

Il presidente americano Donald Trump ha scelto il successore di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve, la banca centrale a stelle e strisce, che ha sede nell'Eccles Building a Washington. Lo ha affermato domenica scorsa l'inquilino della Casa Bianca: «So chi sceglierò», ha detto ad alcuni giornalisti sull'Air Force One mentre rientrava a Washington, «lo annunceremo noi». Il presidente tuttavia non si è sbottonato sul nome. Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, tuttavia, il favorito a sedere sulla poltrona di banchiere centrale è di gran lunga Kevin Hassett, direttore del Consiglio Economico Nazionale della Casa Bianca e principale consigliere economico di Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dopo Powell, Trump pronto a consegnare la Fed al fido Hassett

