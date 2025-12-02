Dopo la rivolta al Bassone Trasferiti 44 detenuti
Cambio alla direzione della casa circondariale di Como: Roberta Galati, proveniente da Monza dove era vicedirettore, sostituisce Fabrizio Rinaldi, che lascia Como dopo sei anni. La formalizzazione dell’incarico è stata divulgata ieri, assieme al bilancio finale dei trasferimenti di detenuti coinvolti nella rivolta del 13 novembre, finiti in altre strutture penitenziarie: in 44, sono stati mandati a Varese e Monza quella stessa notte, e nei giorni successivi in Piemonte, Campania e Sardegna. Tra i soggetti identificati come partecipi, c’era anche un nordafricano di 24 anni, che si era tolto la vita dopo qualche giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
