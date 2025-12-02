Dopo Black Friday e Cyber Monday arriva il martedì dedicato agli sconti su voli hotel e pacchetti vacanza Ecco quali strategie seguire per le offerte migliori

D opo Black Friday e Cyber Monday, un nuovo appuntamento commerciale made in USA sta conquistando anche l’Italia: il Travel Tuesday, il martedì interamente dedicato alle offerte sui viaggi. Una giornata che promette di rivoluzionare il modo in cui organizziamo e prenotiamo le nostre vacanze. Sempre con un occhio attento per non incappare in sorprese sgradite. Viaggiare sicuri: 8 servizi e app indispensabili in vacanza. guarda le foto Quando cade il Travel Tuesday. Il Travel Tuesday segue una regola precisa: cade sempre il primo martedì successivo al Giorno del Ringraziamento americano, proprio dopo il Cyber Monday. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo Black Friday e Cyber Monday arriva il martedì dedicato agli sconti su voli, hotel e pacchetti vacanza. Ecco quali strategie seguire per le offerte migliori

