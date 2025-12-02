Dopo 70 anni in via Fenili arriverà un nuovo viadotto
Nelle campagne di Sala di Cesenatico si realizza un altro nuovo ponte. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ponte di via Fenili, che sarà demolito e ricostruito con un investimento complessivo di 770mila euro. I lavori dureranno circa un anno, in base al cronoprogramma condiviso dai tecnici comunali e dall’impresa che si è aggiudicata l’appalto. Il nuovo ponte sarà a doppio senso di marcia, con la creazione anche di una corsia ciclopedonale. L’opera verrà realizzata con strutture portanti in travi prefabbricate, parapetti in corten e fondazioni in pali trivellati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
