Nelle campagne di Sala di Cesenatico si realizza un altro nuovo ponte. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ponte di via Fenili, che sarà demolito e ricostruito con un investimento complessivo di 770mila euro. I lavori dureranno circa un anno, in base al cronoprogramma condiviso dai tecnici comunali e dall’impresa che si è aggiudicata l’appalto. Il nuovo ponte sarà a doppio senso di marcia, con la creazione anche di una corsia ciclopedonale. L’opera verrà realizzata con strutture portanti in travi prefabbricate, parapetti in corten e fondazioni in pali trivellati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo 70 anni in via Fenili arriverà un nuovo viadotto