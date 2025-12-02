Dopo 500 giorni il pasticciaccio del porto è finito | Consalvo è il nuovo presidente

Alla fine la firma è arrivata. Non quella di Marco Consalvo, da oggi nuovo numero uno del porto di Trieste, bensì quella del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Finisce così l'agonia di uno scalo, che il governo ha sempre ribadito essere un asset strategico nelle politiche internazionali, e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Il dramma di Keenan Evans: torna in Eurolega dopo 500 giorni e si rompe di nuovo il tendine d’Achille - Il playmaker americano dell’Olympiakos Keenan Evans è rientrato mercoledì sera in Eurolega, nel match con lo Zalgiris, dopo un’assenza di oltre 500 giorni: la gioia sua e del pubblico greco è durata ... Come scrive fanpage.it