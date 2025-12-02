Donzelli | Per Schlein porte aperte se cambia idea non abbiamo capito perché non è venuta

(Agenzia Vista) Roma, 2 dicembre 2025 “Siamo disponibili a modificare e integrare il programma se Schlein accettasse il confronto con la formula normale, altrimenti riproveremo ad invitarla un'altra volta”, le parole di Giovanni Donzelli a margine della presentazione della Festa di Atreju a Castel Sant'Angelo a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Donzelli: Per Schlein porte aperte se cambia idea, non abbiamo capito perché non è venuta

News recenti che potrebbero piacerti

Giovanni #Donzelli ha ringraziato "tutti i leader politici che hanno dato la possibilità a essere presenti e che non hanno posto condizioni" alla festa Atreju 2025, precisando che "tutti i leader dei partiti in Parlamento" parteciperanno, tranne Elly #Schlein. @ultim Vai su X

La premier accetta la sfida ma ribalta il format: «Non scelgo io il leader dell’opposizione». Conte dice subito sì. La segretaria dem prende tempo. Donzelli: «Atreju è casa aperta, dispiace il no di Schlein». Articolo completo al link in bio #lavocedelpatriota - facebook.com Vai su Facebook

Donzelli: Per Schlein porte aperte se cambia idea, non abbiamo capito perché non è venuta - “Siamo disponibili a modificare e integrare il programma se Schlein accettasse il confronto con la formula normale, altrimenti riproveremo ad invitarla un’altra volta”, le parole di Giovanni Donzelli ... Segnala ilgiornale.it

Donzelli (FdI) e lo scontro tra Schlein e Meloni: «Si è passato il segno parlando all'estero di un rischio eversivo» - Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI, negli scontri tra avversari politici si è passato il segno? Da roma.corriere.it