Donzelli | Per Schlein porte aperte se cambia idea non abbiamo capito perché non è venuta – Il video

Open.online | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 2 dicembre 2025 “Siamo disponibili a modificare e integrare il programma se Schlein accettasse il confronto con la formula normale, altrimenti riproveremo ad invitarla un’altra volta”, le parole di Giovanni Donzelli a margine della presentazione della Festa di Atreju a Castel Sant’Angelo a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

donzelli schlein porte aperteDonzelli: Per Schlein porte aperte se cambia idea, non abbiamo capito perché non è venuta - (Agenzia Vista) “Siamo disponibili a modificare e integrare il programma se Schlein accettasse il confronto con la formula normale, ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Donzelli: Per Schlein porte aperte se cambia idea, non abbiamo capito perché non è venuta – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 2 dicembre 2025 “Siamo disponibili a modificare e integrare il programma se Schlein accettasse il confronto con la formula normale, altrimenti riproveremo ad invitarla un’altra v ... Lo riporta open.online

Cerca Video su questo argomento: Donzelli Schlein Porte Aperte