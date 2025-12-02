Donzelli | Per Schlein porte aperte se cambia idea non abbiamo capito perché non è venuta – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 2 dicembre 2025 “Siamo disponibili a modificare e integrare il programma se Schlein accettasse il confronto con la formula normale, altrimenti riproveremo ad invitarla un’altra volta”, le parole di Giovanni Donzelli a margine della presentazione della Festa di Atreju a Castel Sant’Angelo a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

