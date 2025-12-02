Dono sospeso per le famiglie in difficoltà

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Caritas di Savignano sul Rubicone promuove la quinta edizione del progetto Re(si)stiamo insieme, il " Dono sospeso ", che consiste nell’acquisto di un pacco natalizio per donare calore, accoglienza e beni alimentari alle famiglie e alle persone più fragili, nel contesto di crisi economica e perdurare del caro energia. Re(si)stiamo insieme vuole attivare la solidarietà e consentire, a chi vuole, di contribuire con un’offerta per la preparazione di pacchi spesa natalizi contenenti beni di prima necessità, alimentari e per l’igiene della persona e della casa, e anche qualche dolcetto per rendere più lieto il Natale e le festività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

