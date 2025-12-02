Grande successo di pubblico, di presenze e di critica per il quinto premio internazionale "Donna Sapiens" realizzato a Montecitorio alla Camera dei Deputati in occasione della "Giornata contro la violenza sulle donne". L’evento, ideato dal regista Gianfranco Gori di Longiano e prodotto dal Teatro della Rosa, è stato premiato e ospitato al convegno "Mai più sola" coordinato dal responsabile del Dipartimento e Rapporti con le Comunità Straniere Souad Sbai. Presente anche la splendida voce del soprano Gladys Rossi, conosciuta al grande pubblico per i duetti con Josè Carreras e Placido Domingo, che ha cantato "Vissi d’arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donna Sapiens, in scena a Montecitorio l’evento ideato da Gianfranco Gori