Donna morta investita a Reggio Calabria sulla strada tra Gallico e Gambarie era in ciabatte e pigiama

Donna investita sulla strada Gallico-Gambiale a Reggio Calabria. Morta sul colpo, era in pantofole e indossava un pigiama. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Donna morta investita a Reggio Calabria sulla strada tra Gallico e Gambarie, era in ciabatte e pigiama

Altre letture consigliate

+++ DONNA TROVATA MORTA IN CASA +++ Drmma della solitudine nel Salernitanao, una donna che non rispondeva al telefono al figlio è stata trovata morta in casa. #CellediBulgheria #morta - facebook.com Vai su Facebook

Volontari della Misericordia picchiati dai parenti di una donna morta per un malore Vai su X

Donna investita e uccisa da un’auto a Reggio Calabria - A prestare i primi soccorsi e chiamare aiuto è stato lo stesso conducente del veicolo ma quando è arrivato il 118 per la vittima, 60 anni, non c’era più niente da fare. Secondo tg24.sky.it

Reggio Calabria, donna investita e uccisa sulla Gallico-Gambarie - Una donna senza documenti investita e uccisa sulla strada Gallico- Si legge su quotidianodelsud.it

Reggio Calabria, muore donna travolta da un’auto sulla Gallico-Gambarie - La vittima stava procedendo a piedi quando è stata investita. Secondo corrieredellacalabria.it

Incidente mortale a Reggio Calabria, donna investita da auto - Un incidente mortale si è consumato stamattina prima dell'alba a Reggio Calabria, sulla strada Gallico- Scrive ansa.it

Incidente mortale sulla Gallico-Gambarie: donna investita e deceduta - Un tragico incidente si è verificato questa mattina, poco prima dell’alba, lungo la strada Gallico- Da inquietonotizie.it

Vaga in strada in pigiama: investita e uccisa da un'auto - A dare l'allarme è stato lo stesso conducente della vettura che l'ha travolta ... Scrive today.it