Donna investita e uccisa da un’auto a Reggio Calabria

Una donna di 60 anni è morta questa mattina dopo essere stata investita da un’automobile a Gallico, nella periferia nord di Reggio Calabria. La vittima, a quanto si è appreso, si trovava a piedi ai margini della carreggiata, indossava una felpa ed era senza documenti. A chiamare il 118 poco prima dell’alba è stato lo stesso conducente del veicolo che si è fermato a prestare i primi soccorsi: all’arrivo dei sanitari, però, per la donna non c’era più niente da fare. Sul posto la polizia locale di Reggio Calabria che indaga per appurare l’identità della vittima e la dinamica dei fatti. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Donna investita e uccisa da un’auto a Reggio Calabria

Altri contenuti sullo stesso argomento

+++ Tragedia nella notte a Reggio, muore una donna investita sulla Gallico-Gambarie https://gazzettadelsud.it/?p=2137199 - facebook.com Vai su Facebook

Donna investita da autocarro a Foggia: portata in ospedale, il conducente si è fermato Vai su X

Donna travolta e uccisa sull'Appia: il nome. Il sindaco: "Comunità attonita, non si può morire così" - La tragedia si è verificata sull'Appia in prossimità dello svincolo per la clinica Villa Fiorita. Secondo casertanews.it

Angela investita e uccisa sull’Appia, la conducente scappa poi si autodenuncia - Una donna di 59 anni, Angela Maria Scialdone, è deceduta ieri sera a Capua (Caserta) dopo essere stata investita da un'auto ... Da internapoli.it

Donna investita e uccisa da un'auto pirata nel Teramano, si è costituita una 25enne - Svolta dopo la morte di una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, di Campli, che nelle scorse ore era stata investita e uccisa lungo la statale 80 Teramo- Come scrive tg24.sky.it

Donna travolta e uccisa da un'auto pirata - Una donna di 58 anni di Campli è stata investita e uccisa stamani alle 6 lungo la statale 80 Teramo- rainews.it scrive

Donna travolta e uccisa da un'auto pirata nel Teramano - Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, di Campli, è stata investita e uccisa stamani alle 6 lungo la statale 80 Teramo- Lo riporta ansa.it

Simona Bortoletto, fiaccolata per ricordare la donna investita e uccisa a Fiumicino - La 34enne, che si trovava insieme al figlio di 8 anni, è morta il 23 settembre investita e uccisa da un ... Segnala romatoday.it