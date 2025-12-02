Donizetti si riparte con la prosa | c’è Pignasecca e Pignaverde con Tullio Solenghi
LO SPETTACOLO. C’è Tullio Solenghi regista e attore allo spettacolo inaugurale della stagione di Prosa 2025-2026. In scena «Pignasecca e Pignaverde», dal 6 al 14 dicembre al Teatro Donizetti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
