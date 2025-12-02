doni pizze e clownterapia per i 18 bambini della casa famiglia aura di caivano

NAPOLI – Un impegno per la tutela dei minori. Continuano i progetti realizzati dalla rete solidale costruita da “Zeroottantuno Pizzeria Sociale”, progetto ideato da Valentino Libro, Carmine Carputo, Francesco Esposito, “Associazione APS Tutela la Salute”, presieduta da Diego Mancini e Associazione “Teniamoci per Mano Onlus” – Distretto Napoli, rappresentata da Anita Amato. Stavolta è toccato ai 18 bambini ospiti della casa famiglia “Aura” di Caivano partecipare a un’intensa giornata di solidarietà con doni, momenti di clown terapia e pizze appena sfornare. “Sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti è il nostro obiettivo – ha spiegato Valentino Libro – e lo facciamo promuovendo azioni concrete per garantire un futuro migliore ai nostri giovani”. 🔗 Leggi su Primacampania.it

