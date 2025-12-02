Donazione a cuore fermo controllata la complessa operazione al Santa Maria Annunziata
Firenze, 2 dicembre 2025 – Una procedura di donazione a cuore fermo controllata (DcDc) – controlled Donation after Circulatory Death – è stata realizzata all'ospedale Santa Maria Annunziata della Asl Toscana centro. L’intervento rientra in una pratica attiva in Toscana da circa tre anni in tutti gli ospedali dell'area vasta centro, svolta in collaborazione con l’Ecmo team dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, nell'ambito del Coordinamento regionale trapianti della Toscana. Come funziona l’operazione. La procedura è possibile soltanto in persone decedute a causa di arresto cardiaco, monitorate fino al momento della perdita irreversibile delle funzioni del cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
