Dolore alla cintura pelvica | colpisce 1 donna incinta su 5 e dà dolori infernali

Il dolore alla cintura pelvica è un disturbo frequente durante la gravidanza, colpendo circa una donna su cinque. Questo fastidio può essere intenso e influire sulla qualità della vita delle future mamme, spesso sottovalutato nonostante la sua diffusione. Conoscere le cause e i rimedi può aiutare a gestire meglio questa condizione e migliorare il benessere durante il percorso di gravidanza.

Tra i dolori più comuni in gravidanza, anche se spesso sottovalutato, c'è quello che interessa la cintura pelvica. Le stime parlano di un fenomeno che interessa dal 4% al 76.6% delle donne in gravidanza. La così ampia variabilità è dovuta proprio dal fatto che si tratta di una condizione spesso sottostimata, poco nota e, come riportato nel lavoro di ricerca della Dottoressa Alessia Stefanello, spesso confusa con la lombalgia. Il Royal College of Obsetrician & Gynaecologists (RCOG) stima che almeno 1 donna su 5 soffre di dolore alla cintura pelvica. Un disturbo che, evidenzia il Journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Women's Health, nel 20-25% dei casi si manifesta in una forma grave da richiedere assistenza medica.

