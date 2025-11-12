Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Cannabis light come le sigarette: venduta nei tabaccai e tassata al 40% quifinanza.it
Pullman turistico prende fuoco sulla A4 dopo il casello Milano Est: l’autista riesce a mettersi in salvo – ... ilfattoquotidiano.it
Inter Venezia, le probabili scelte di Chivu sulla sfida di Coppa Italia contro i lagunari: attesa finita per ... internews24.com
La Casa Bianca attribuisce a un ammiraglio un attacco contestato ai Caraibi internazionale.it
Sembrano costare una fortuna, ma li paghiamo meno di un aperitivo. La lista low cost dei maglioni inverno da ... dilei.it
Grasso bruno brucia calorie attivato dal freddo invernale: gli effetti sulla salute delle basse temperature
Vari studi hanno dimostrato che il freddo può attivare il grasso bruno del nostro organismo, che fa... ► fanpage.it
La jelly cream rosa al collagene è la nuova ossessione di Meghan Markle
Una crema favolosa, che possiamo avere anche noi e che ha ottenuto l’approvazione di Meghan Markle:... ► dilei.it
Zanetti suona la carica: «A Pisa una grande risposta, questa Inter può essere protagonista! Josep Martinez si sta riprendendo, sappiamo che…»
di Redazione Inter News 24Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, nel corso dell’evento Pupi d... ► internews24.com
Oltre dieci chili di marijuana nascosti all'interno di una Mercedes, arrestato un 45enne
I carabinieri della compagnia di Palagonia hanno intercettato un'auto imbottita di droga, arrestan... ► cataniatoday.it
Giro d’Italia 2026, la tappa di Milano sarà un circuito cittadino
Milano, 2 dicembre 2025 – Il Giro d’Italia ritorna a Milano il 24 maggio 2026, dopo quattro anni di... ► ilgiorno.it
Vicario e la sua voglia d’Italia: come è cambiato il portiere in questi due anni
Il portiere, ormai stabilmente nel giro della Nazionale, pensa a una nuova avventura in Serie A ad ... ► calciomercato.it
Lo spettacolo “Gissa Maissa” al Teatro Modus
Torna sul palco del Teatro Modus / degli Orti in Via Re Pipino una delle produzioni di Teatro Impi... ► veronasera.it
Blu Basket, a dicembre 6 partite in 23 giorni dopo la pausa lunga. Capitan Bossi: “Pronti e carichi”
Scatto, pausa, poi altro scatto. La Blu Basket Bergamo ha vissuto un inizio di stagione di corsa gi... ► bergamonews.it
Il Mercatino del libro promosso dalla Biblioteca Popolare Immagina
Attiva dal 19 maggio 2025, la Biblioteca Popolare Immagina è il primo - tra i vari in programma - ... ► veronasera.it
Vittoria, 17enne rapito e liberato in 24 ore: tre arresti per sequestro estorsivo
Un rapimento avvenuto in piena notte, il 25 settembre scorso, mentre un 17enne stava chiacchierando ... ► gazzettadelsud.it
BOOM! Avanti un Altro non si ferma. Ecco la scelta di Bonolis che ha un Senso (della Vita)!
Le registrazioni di Avanti un Altro non si fermano. L’anticipo sui tempi di marcia del nuovo Caduta... ► davidemaggio.it
Ubriaco litiga con la famiglia a Torpignattara e va sul tetto per suicidarsi, salvato dagli agenti "eroi"
Due interventi della Polizia di Stato hanno evitato tragedie a Torpignattara: salvato un uomo in cri... ► virgilio.it
Brescia, 72enne accoltellato per rapina: arrestato egiziano
Il cittadino egiziano, con precedenti, avrebbe estratto dalla tasca dei pantaloni un piccolo coltell... ► imolaoggi.it
Fu accusato di violenza sessuale dalle pazienti: assolto Silvio Viale, medico e consigliere comunale a Torino
Il ginecologo Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, è stato assolto dall’acc... ► open.online
«Sono felice insieme agli altri». Jonny: i bambini di un tempo mi ricordano ancora
LA STORIA. Da Gorno a Bergamo, poi a Pradalunga fino al progetto della Merletta: Jonny Scolari ha u... ► ecodibergamo.it
Torino Trolley Festival: sfilata di 25 tram e autobus storici nel cuore della città
Una grande parata di tram e autobus storici lungo le vie del centro città sarà l’evento principale... ► torinotoday.it
Sandokan, anticipazioni seconda puntata 8 dicembre: Marianna scopre le violenze degli inglesi e si avvicina al pirata
Le anticipazioni della seconda puntata di Sandokan, in onda lunedì 8 dicembre alle ore 21:30 su Rai... ► fanpage.it
L’etica in McLaren tra Norris e Piastri si sta trasformando in stupidità e rischia di far vincere Verstappen (Times)
La McLaren ha superato il limite della stupidità — è ora di dare la priorità a Norris rispetto a Pi... ► ilnapolista.it
AOU Sant’Andrea, HIV HCV stop stigma: il 4 dicembre test e counseling gratuiti
Roma, 2 dicembre 2025 – In occasione della Giornata mondiale contro HIV/AIDS, giovedì 4 dicembre l’... ► ilfaroonline.it
Capello: “Milan, Allegri ha saputo dare ordine ed equilibrio”. Poi parla di tanti singoli
Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva all... ► pianetamilan.it
Lagarde gela Bruxelles: la Bce boccia il prestito di 140 miliardi a Kiev con i beni russi congelati
Doccia gelata per l'Unione europea da parte della Banca centrale europea: non intende sostenere il... ► today.it
"I paesaggi di Soave: tra pietra, vigne e storie antiche"
Domenica 7 dicembre. Un' escursione tra storia e natura sulle colline vulcaniche di Soave dove ogn... ► veronasera.it
“12 Inch”: il ritorno del clubbing autentico. A Milano il secondo capitolo del vinile
Dopo il sold out della serata inaugurale del 1° novembre, “12Inch” torna a Milano per il suo second... ► ilgiornale.it
Sigfrido Ranucci, Viminale gli aumenta la scorta dopo attentato: 4 agenti e 2 auto blindate sotto la sua abitazione a Campo Ascolano
La decisione del Ministero dell’Interno di aumentare la scorta a Ranucci arriva in un clima reso p... ► ilgiornaleditalia.it
Uomo e … capelli grassi: sconfiggerli si può, con le giuste soluzioni.
Hanno un ruolo significativo nella vita di tutti i giorni, e non è un caso che si spenda del tempo ... ► mondou.it
L'agricoltura veronese vola nel futuro con Riccardo Poli e le api "digitali"
L’eccellenza agricola giovanile del Veneto si è riunita ieri, 1 dicembre, a Montebelluna (TV) per ... ► veronasera.it
La nuova edizione della Ricerca Nazionale sulle Società Benefit 2025 presentata a Milano durante l’evento “Un’ondata di innovazione”
Si è tenuto ieri, 1 dicembre, a Milano l’evento “Un’ondata di innovazione”, durante il quale è stat... ► tpi.it
realme GT 8 Pro arriva in Italia: batteria enorme, fotocamere di livello e tanto altro
realme ha lanciato la versione Global del proprio flagship più recente: realme GT 8 Pro arriva in ... ► tuttoandroid.net
Net zero transition, Simone Tremonte per il premio umane tracce a Roma
Il premio fotografico Umane Tracce, istituito in memoria di Nicola Paccagnella, scomparso nel febb... ► romatoday.it
Natale a Roma, l’Albero della Pace illuminerà piazza del Campidoglio
Roma, 2 dicembre 2025 – Per Natale arriva l’Albero della Pace in del piazza del Campidoglio, inizia... ► ilfaroonline.it
Natale in Arte: i Cento Pittori Via Margutta a Piazza Testaccio
La storica Associazione Cento Pittori Via Margutta debutta per la prima volta a Testaccio, con la ... ► romatoday.it
Belve nuova stagione 2025 durata e date di uscita
La stagione televisiva del programma Belve continua a suscitare grande interesse, grazie a un palin... ► jumptheshark.it
Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 1 al 5 dicembre 2025 | Video Mediaset
Ada Alberti è tornata anche oggi, martedì 2 dicembre 2025 nel programma televisivo Mattino 5 con l... ► superguidatv.it
Settimana instabile ma poi arriva l’anticiclone: le previsioni meteo per i prossimi giorni
Dopo una fine di novembre fredda e diversi giorni di maltempo, il primo fine settimana di dicembre... ► ternitoday.it
Voleva costringere due ragazzine a compiere atti sessuali: arrestato ambulante
MESAGNE - Voleva costringere due ragazzine a compiere atti sessuali e per convincerle avrebbe most... ► brindisireport.it
Gang di ragazzine tra i 16 e 18 anni picchiano i poliziotti con calci e pugni per delle cuffie rubate: arrestate
Tre ragazze minorenni sono state arrestate, e una 18enne indagata, per rapina e resistenza a pubbli... ► fanpage.it
Beirut, Papa Leone prega al porto: nel 2020 ci fu l'esplosione
Papa Leone ha pregato silenziosamente al porto di Beirut dove cinque anni fa, il 4 agosto 2020, ci f... ► tgcom24.mediaset.it
‘L’Olio come civiltà’: presentata la nuova guida ‘L’Olio – Itinerari tra uliveti, paesi e sapori locali. Sud Sardegna e Oristanese’
(Adnkronos) – È stato presentato alla Camera dei deputati “L’Olio – Itinerari tra uliveti, paesi e s... ► periodicodaily.com
Giro d’Italia e Giro Women: presentate le edizioni 2026 delle competizioni tricolori
Roma – E’ stata presentata la 109esima edizione del Giro d’Italia, all’Auditorium Parco della Music... ► ilfaroonline.it
International Street Food Catania 2025
Appuntamento al Castello Ursino dall'1 al 4 dicembre 2025 con l'International Street Food Catania.... ► cataniatoday.it
Tassa di soggiorno, previsto incasso da 580mila euro nel 2026. Il Pd: "Frontini la usa come bancomat"
I turisti arrivano, i conti sorridono, ma rimane centrale il tema di come utilizzare i guadagni. A... ► viterbotoday.it
Le condoglianze di Sinner alla famiglia di Nicola Pietrangeli in privato: perché Jannik non ha pubblicato niente sui social
Jannik Sinner ha espresso in forma privata alla famiglia di Nicola Pietrangeli le proprie condogli... ► open.online
Alla Libreria Raffaello, la presentazione del libro "Padre, Figlio e Spirito azzurro" di Bruno Marra
Libreria Raffaello, 5 dicembre 2025: Napoli accoglie "Padre, figlio e spirito azzurro", il nuovo r... ► napolitoday.it
Il regista, ai Gotham Awards per "It Was Just an Accident", è stato condannato in contumacia in Iran per “attività di propaganda contro lo Stato”
Il celebre regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, è stato condannato ... ► iodonna.it
Netflix, addio allo streaming da smartphone su TV
(Adnkronos) – Netflix ha deciso di rimuovere una delle funzionalità storiche e più comode della sua ... ► periodicodaily.com
Restyling in rollout per lo scanner dei codici QR e lo scanner dei documenti di Android
Google sta distribuendo nuove UI in stile Material 3 Expressive per lo scanner dei codici QR e lo ... ► tuttoandroid.net
Alberto Braggio nuovo amministratore delegato di La7
Alberto Braggio ha assunto l’incarico di amministratore delegato di La7 dall’1 dicembre 2025. L’ha ... ► lettera43.it
40enne di Ferentino arrestato al bar con la cocaina
Un 40enne originario di Ferentino è finito seriamente nei guai, arrestato in flagranza di reato da... ► frosinonetoday.it
"Chissà con quanti Kh 31A si può affondare la Type 076". Il post russo che ha fatto infuriare la Cina
Dall'inizio degli eventi bellici in Ucraina, una figura del mondo virtuale fatto di social è assurt... ► ilgiornale.it
“Con lui ho fatto l’amore a San Pietro”. Belve, la super vip confessa: Francesca Fagnani spiazzata
La quinta puntata di Belve, in onda martedì 2 dicembre su Rai 2, ha portato al centro della scena u... ► caffeinamagazine.it
Maxi Lopez non dimentica: “Mauro Icardi meritava un pugno. C’è una cosa che non gli perdonerò mai”
Maxi Lopez torna sul caso Icardi e Wanda Nara: il tradimento, le accuse sui figli e le ferite mai g... ► fanpage.it
Firenze: farmacista rifiuta di fare un rimborso e viene aggredita
Firenze, 2 dicembre 2025 – Senza presentare “alcun titolo o scontrino", ha aggredito la farmacista,... ► lanazione.it
Salute: dal 5 all’8 dicembre tornano le Stelle di Natale Ail nelle piazze di Roma e Provincia
Roma, 1 dicembre 2025 – Dal 5 all’8 dicembre le Stelle di Natale AIL tornano a colorare di rosso le... ► ilfaroonline.it
L'ex senatore Pd inchioda il Pd a Torino: "Basta tendere la mano ad Askatasuna"
Ospite di Quarta Repubblica, l’ex senatore Pd Stefano Esposito interviene sul caso dell’assalto all... ► ilgiornale.it
Tra intelligenza artificiale e welfare, come cambia il mestiere del manager
Prof. Tommaso Saso Docente di Organizzazione Aziendale presso Università degli Studi G. Marconi... ► iltempo.it
Località sciistiche glam a Dicembre: neve, stile e atmosfera
Life&People.it | 8 dicembre: festa dell’Immacolata Concezione, momento speciale che inaug... ► lifeandpeople.it
In giro ubriaco, in tasca un coltello e hashish: 21enne nei guai
I carabinieri della stazione di Bolzaneto hanno denunciato un ragazzo di 21 anni, di origini domin... ► genovatoday.it
Virrelli: "Giro Women? Le ragazze daranno spettacolo. Tappe piene di storia e arte"
Le parole di Giusy Virrelli, direttrice del Giro d'Italia Women, durante l'evento presentazione del ... ► video.gazzetta.it
Calciomercato Inter, non solo Touré: a destra si valuta il 2005 che fa impazzire tutti
Calciomercato Inter. Marco Palestra, l’esterno destro attualmente in prestito al Cagliari ma di pro... ► ilnerazzurro.it