Doccia fredda sulle Officine Trenitalia l' azienda | Non garantiamo organico e investimenti

Riminitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil Rimini, Fit Cisl Romagna e Uilt Rimini esprimono “forte preoccupazione” per la situazione dell’officina Trenitalia di Rimini, dove lavorano circa 200 persone tra personale diretto e indotto. La struttura, uno degli ultimi presidi industriali inseriti nel. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Doccia, meglio farla con l’acqua calda o fredda? La risposta nessuno la immagina - Ecco cosa consigliano subito gli esperti, la risposta non è così scontata. Lo riporta diregiovani.it

Doccia fredda, vero o falso? Il decalogo per non sbagliare - Nei giorni e nelle notti più roventi d'estate, una bella doccia fredda è la prima, a volta anche l’unica, cosa a cui si riesce a pensare. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Doccia Fredda Officine Trenitalia