Dl Sicurezza il segretario dei Radicali Italiani si fa arrestare per spaccio
Filippo Blengino, segretario nazionale dei Radicali Italiani, è stato denunciato oggi a Torino mentre “spacciava” cannabis Cbd, sostanza al centro delle nuove norme sancite dal Decreto sicurezza. Blengino, prima di essere arrestato, aveva esposta sopra un tavolo circa mezzo chilo di cannabis Cbd e aveva offerto delle piccole quantità ai passanti. L'azione di " disobbedienza civile”, spiegano i Radicali, aveva lo scopo di ottenere un processo così da portare al vaglio della Corte costituzionale l’art. 18 del Decreto sicurezza. Blengino verrà verosimilmente denunciato per spaccio e rischia "una pena fino a vent’anni di carcere ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Segretario nazionale Del Vicario denuncia un sistema di sicurezza inefficace e chiede al Ministro Piantedosi interventi strutturali per fermare un fenomeno ormai ricorrente e ad alto rischio operativo - facebook.com Vai su Facebook
Consiglio Generale Filca Liguria, conclusioni segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri dopo relazione segretario generale Filca Liguria Tafaria: “Sicurezza sul lavoro, bisogna diffondere cultura nuova: prevenzione e formazione non sono un costo” ha Vai su X
Dl Sicurezza, il segretario dei Radicali Italiani si fa arrestare per spaccio - Lo aveva già fatto a Roma dove era stato archiviato come "atto politico" ... Lo riporta ilgiornale.it
Arrestato Filippo Blengino, il segretario di Radicali Italiani accusato di cessione di cannabis light in piazza a Torino - Il segretario di Radicali Italiani, Filippo Blengino, è stato arrestato in piazza Foroni a Torino per un'azione di disobbedienza civile: aveva allestito un 'tavolo di ... Da ilmessaggero.it
Azione di disobbedienza contro il decreto sicurezza, a Torino arrestato per spaccio Filippo Blengino - L’esponente dei Radicali aveva allestito un tavolino in piazza Foroni con mezzo chilo di cannabis Cbd, sostanza priva di principio attivo ma al centro delle ... Segnala torino.repubblica.it
Filippo Blengino, segretario dei Radicali, arrestato a Torino - Blengino aveva allestito un tavolo con circa mezzo chilo di cannabis Cbd, cedendone piccole quantità: “L'obiettivo è ottenere un processo" dicono in u ... Lo riporta rainews.it
DL SICUREZZA: HALLISSEY (+EU/RADICALI) SOLIDARIETÀ A BLENGINO ARRESTATO - “Nel pomeriggio di oggi, il Segretario di Radicali Italiani Filippo Blengino è stato arrestato dalle forze dell’ordine durante un’azione di disobbedienza civile. Segnala 9colonne.it
Arrestato Filippo Blengino segretario nazionale di Radicali Italiani: stava portando avanti un’azione di disobbedienza civile - "L’obiettivo dell’azione è quello di ottenere un processo necessario a portare l’art. Riporta msn.com