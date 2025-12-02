dl sicurezza il segretario dei radicali italiani si fa arrestare per spaccio

Filippo Blengino, segretario nazionale dei Radicali Italiani, è stato denunciato oggi a Torino mentre “spacciava” cannabis Cbd, sostanza al centro delle nuove norme sancite dal Decreto sicurezza. Blengino, prima di essere arrestato, aveva esposta sopra un tavolo circa mezzo chilo di cannabis Cbd e aveva offerto delle piccole quantità ai passanti. L'azione di " disobbedienza civile”, spiegano i Radicali, aveva lo scopo di ottenere un processo così da portare al vaglio della Corte costituzionale l’art. 18 del Decreto sicurezza. Blengino verrà verosimilmente denunciato per spaccio e rischia "una pena fino a vent’anni di carcere ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

