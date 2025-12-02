Disobbedienza contro decreto sicurezza | denunciato per spaccio Filippo Blengino segretario Radicali Italiani
(Adnkronos) – Il segretario dei Radicali Italiani, Filippo Blengino, è stato denunciato questo pomeriggio a Torino durante un’azione di disobbedienza civile. Lo precisano le forze dell’ordine sottolineando che è “errato riportare che è stato tratto in arresto bensì denunciato”. “Sono stato rilasciato poco fa dalla caserma dei carabinieri di Mirafiori. Non sono state richieste misure . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
