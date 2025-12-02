Disagi al Centro diurno Cerbaiola | Sala multisensoriale non agibile

EMPOLI Era il 2019 e sembra passata un’era geologica. Nel mezzo, ci è stata anche una pandemia mondiale. Sei anni fa i giovani disabili del centro diurno potevano contare su una nuova sala multisensoriale. Indispensabile per la loro vita, le loro relazioni. Oggi, con tristezza, Rolando Terreni – presidente dell’associazione I Ragazzi di Cerbaiola – afferma che quella sala non può più essere usata, così come il laboratorio informatico. Sono off-limits. Perché? Lo afferma, contattato in merito, lo stesso Terreni: "La sala multisensoriale come il laboratorio informatico non sono accessibili ai ragazzi del centro di Cerbaiola in quanto il piano dove sono installati non è agibile a causa di norme antincendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

