Disagi al Centro diurno Cerbaiola | Sala multisensoriale non agibile
EMPOLI Era il 2019 e sembra passata un’era geologica. Nel mezzo, ci è stata anche una pandemia mondiale. Sei anni fa i giovani disabili del centro diurno potevano contare su una nuova sala multisensoriale. Indispensabile per la loro vita, le loro relazioni. Oggi, con tristezza, Rolando Terreni – presidente dell’associazione I Ragazzi di Cerbaiola – afferma che quella sala non può più essere usata, così come il laboratorio informatico. Sono off-limits. Perché? Lo afferma, contattato in merito, lo stesso Terreni: "La sala multisensoriale come il laboratorio informatico non sono accessibili ai ragazzi del centro di Cerbaiola in quanto il piano dove sono installati non è agibile a causa di norme antincendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Disagi in centro città per la concomitanza dell’inizio dei lavori di Acque Veronesi con la giornata di pioggia. Lunghe code e traffico intenso. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo, temperature in calo in tutta #Italia. Al centro sud arriva la pioggia. In #Campania frane, allagamenti e disagi. Nel fine settimana il tempo migliora, ma da domenica torna una nuova perturbazione. Al #Tg2Rai ore 13,00 #27novembre Vai su X
Disagi al Centro diurno Cerbaiola: "Sala multisensoriale non agibile" - Nel mezzo, ci è stata anche una pandemia mondiale. Segnala lanazione.it
Il centro diurno de 'I Ragazzi di Cerbaiola' senza riscaldamento e con sale inagibili, il presidente Terreni: "Una vergogna" - "La sala multisensoriale e il laboratorio informatico non sono accessibili per le norme antincendio e il riscaldamento in palestra non funziona. Segnala gonews.it