Disabilità CBM | ribaltare stereotipi con il podcast di Marina Cuollo e Jacopo Cirillo

361magazine.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra ogni anno il 3 dicembre,  CBM Italia  . In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra ogni anno il 3 dicembre,  CBM Italia  – organizzazione internazionale impegnata nella salute, l’educazione, il lavoro e i diritti delle persone con disabilità dove c’è più bisogno, in Italia e nel mondo – conferma il proprio impegno per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità attraverso il podcast  “Criptonite”, scritto e condotto da  Marina Cuollo, scrittrice ed editorialista esperta di diversità e inclusione, e  Jacopo Cirillo, autore e sceneggiatore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

