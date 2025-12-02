In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra ogni anno il 3 dicembre, CBM Italia . In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra ogni anno il 3 dicembre, CBM Italia – organizzazione internazionale impegnata nella salute, l’educazione, il lavoro e i diritti delle persone con disabilità dove c’è più bisogno, in Italia e nel mondo – conferma il proprio impegno per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità attraverso il podcast “Criptonite”, scritto e condotto da Marina Cuollo, scrittrice ed editorialista esperta di diversità e inclusione, e Jacopo Cirillo, autore e sceneggiatore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Disabilità, CBM: ribaltare stereotipi con il podcast di Marina Cuollo e Jacopo Cirillo