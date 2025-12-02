Disabilità a scuola parla un genitore | Sostegno spesso visto come trampolino di lancio per entrare di ruolo serve preparazione
Un genitore bresciano segnala la carenza di preparazione specifica sul sostegno, spesso inteso come transito verso il ruolo, e le difficoltà contrattuali che causano il turnover degli educatori. L'appello evidenzia la necessità di garantire continuità didattica e competenze mirate per favorire la reale autonomia degli studenti con disabilità, oltre la fortuna del singolo caso L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Manuela Cirvilleri. May Erlewine · What the World Needs Now. Stamattina abbiamo fatto tappa in un’altra scuola per parlare di disabilità e stasera qui c’è seratona: albero di Natale, schiacciata e tombola.. e aspettiamo ancora gli altri speriamo di entrarci tutti. - facebook.com Vai su Facebook