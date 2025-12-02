Disabilità a scuola parla un genitore | Sostegno spesso visto come trampolino di lancio per entrare di ruolo serve preparazione

Orizzontescuola.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un genitore bresciano segnala la carenza di preparazione specifica sul sostegno, spesso inteso come transito verso il ruolo, e le difficoltà contrattuali che causano il turnover degli educatori. L'appello evidenzia la necessità di garantire continuità didattica e competenze mirate per favorire la reale autonomia degli studenti con disabilità, oltre la fortuna del singolo caso L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

