Dirigente eroga bonus premiali a pioggia senza selezione meritocratica Corte dei Conti | Così non si incentiva il miglioramento Dovrà risarcire 7.700 euro
Una recente sentenza della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (Sentenza 4 novembre 2025, n. 124) interviene su un caso di erogazione irregolare di compensi accessori all’interno di un’istituzione pubblica. Il provvedimento riguarda l’Accademia di belle arti di Bologna, dove due dirigenti sono stati condannati a risarcire l’Amministrazione per l’attribuzione di una "premialità" economica assegnata senza alcuna selezione o valutazione individuale. L'articolo Dirigente eroga bonus premiali “a pioggia” senza selezione meritocratica. Corte dei Conti: “Così non si incentiva il miglioramento”. Dovrà risarcire 7. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
RUP beneficiario di incentivi è anche Responsabile del servizio per la spesa: chi eroga la somma? – Associazione Segretari Comunali e Provinciali https://share.google/ze0NfXXTdFfe8xtAL RUP beneficiario di incentivi è anche Responsabile del servizio per l - facebook.com Vai su Facebook