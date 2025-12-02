Dirigente eroga bonus premiali a pioggia senza selezione meritocratica Corte dei Conti | Così non si incentiva il miglioramento Dovrà risarcire 7.700 euro

Una recente sentenza della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (Sentenza 4 novembre 2025, n. 124) interviene su un caso di erogazione irregolare di compensi accessori all’interno di un’istituzione pubblica. Il provvedimento riguarda l’Accademia di belle arti di Bologna, dove due dirigenti sono stati condannati a risarcire l’Amministrazione per l’attribuzione di una "premialità" economica assegnata senza alcuna selezione o valutazione individuale. L'articolo Dirigente eroga bonus premiali “a pioggia” senza selezione meritocratica. Corte dei Conti: “Così non si incentiva il miglioramento”. Dovrà risarcire 7. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

