DIRETTA | Tutte le news del 2 dicembre LIVE
Settimana dedicata alle partite di Coppa Italia prima del nuovo weekend di campionato, segui con noi tutte le ultime notizie La 13esima giornata di Serie A si è chiusa con il successo della Cremonese a Bologna. Si prosegue con partite senza soluzione di continuità, con il via al programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Stasera, apre la Juventus contro l’ Udinese. DIRETTA Tutte le news del 2 dicembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Problemi per i bianconeri, dopo il grave infortunio di Vlahovic. Per qualche mese, il serbo fuori causa: Spalletti dovrà fare di necessità virtù, sullo sfondo possono muoversi anche valutazioni di mercato per il club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
Golden Boy 2025, DIRETTA: l'evento in tempo reale, tutte le dichiarazioni live Vai su X
Golden Boy 2025, DIRETTA: l'evento in tempo reale, tutte le dichiarazioni live - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA | Tutte le news del 2 dicembre LIVE - Settimana dedicata alle partite di Coppa Italia prima del nuovo weekend di campionato, segui con noi tutte le ultime notizie ... Riporta calciomercato.it
Tutte le notizie del 2 ottobre - , tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e sulle partite delle squadre di Serie A ed estere in Europa Si è chiusa la due giorni di Champions ... Si legge su calciomercato.it
Diretta/ Bari Frosinone (risultato finale 2-3) : succede tutto nel primo tempo! (Serie B, 22 novembre 2025) - Diretta Bari Frosinone, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio San Nicola per il tredicesimo turno della Serie B, stagione 2025/2026. Riporta ilsussidiario.net
DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO/ Gli Usa vincono le ultime staffette! (oggi 21 settembre) - Diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai 2: il programma del giorno, le finali e tutti gli orari (oggi domenica 21 settembre) Niente da fare per quanto riguarda le staffette nella ... Lo riporta ilsussidiario.net
Lazio-Lecce 2-0: Guendouzi e Noslin sugli scudi, i biancocelesti vincono e sanno soffrire - La Lazio ospita il Lecce nel turno numero dodici, posticipo del pomeriggio della domenica, della Serie A 2025 2026: segui la partita, LIVE su Lazionews. Riporta msn.com