DIRETTA Coppa Italia Juventus-Udinese | Formazioni UFFICIALI LIVE
Prima partita degli ottavi di finale della competizione nazionale tra le due squadre bianconere Dopo la vittoria interna contro il Cagliari di Fabio Pisacane nella tredicesima giornata del campionato di Serie A, la Juventus torna in campo per la Coppa Italia. Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it I bianconeri dell’allenatore Luciano Spalletti puntano alla competizione, ma scendono in campo con diverse seconde linee, anche in vista del big match del prossimo turno sul campo del Napoli campione d’Italia in carica del grande ex Antonio Conte. Di contro, l’ Udinese di mister Kosta Runjaic è pronta a fare lo sgambetto ai più quotati rivali e continuare ad ottenere risultati importanti, dopo la vittoria sul campo del Parma della scorsa giornata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’appuntamento odierno con la prima gara individuale della Coppa del Mondo di biathlon (collegamento a partire dalle 15:15) rappresenta un’importante occasione per illustrare la principale metodologia per seguire in diretta gli eventi principali di quasi tutte l - facebook.com Vai su Facebook
L’Atalanta ritrovata, ora arriva la prima di Coppa Italia in diretta televisiva valbrembanaweb.com/redazionale/in… via @Val Brembana Web Vai su X
Juve-Udinese diretta Coppa Italia: segui il match degli ottavi LIVE - Allo Stadium si apre la tre giorni che designerà i primi quarti di finale della competizione: Spalletti senza Vlahovic, Runjaic per ben figurare. Secondo corrieredellosport.it
Juventus-Udinese LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia - Udinese di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it
Coppa Italia: in campo Juventus-Udinese 0-0 DIRETTA e FOTO - La Juventus inizia l'avventura stagionale in Coppa Italia, la sfida contro l'Udinese sarà la prima di una lunga serie senza Dusan Vlahovic. Riporta ansa.it
Diretta Live di Juventus-Udinese Coppa Italia 2025/2026. La cronaca della partita - Udinese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it
DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Udinese | Formazioni UFFICIALI LIVE - Udinese è la prima partita degli ottavi di finale della Coppa Italia: formazioni ufficiali e cronaca live ... Si legge su calciomercato.it
Juventus - Udinese, il risultato in diretta - L'Udinese sfida la Juventus a Torino per guadagnare l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. rainews.it scrive