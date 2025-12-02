Diouf si è preso l’Inter? Minutaggio in crescita per il francese | ora quel suo compagno di reparto può dire addio!

Internews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia L’incastro a centrocampo. Potrebbe essere cambiato radicalmente, nel giro di pochissimo tempo, lo status di Andy Diouf all’interno della rosa dell’Inter. Il centrocampista francese, arrivato in estate tra lo scetticismo generale, si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nelle rotazioni di Cristian Chivu. Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, le recenti prestazioni hanno diradato la nebbia attorno al giocatore, trasformandolo rapidamente da “oggetto misterioso” a pedina tattica preziosa per la Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

diouf si 232 preso l8217inter minutaggio in crescita per il francese ora quel suo compagno di reparto pu242 dire addio

© Internews24.com - Diouf si è preso l’Inter? Minutaggio in crescita per il francese: ora quel suo compagno di reparto può dire addio!

Scopri altri approfondimenti

Diouf ha un conto aperto con il Psg. Motivo in più per andare di corsa all'Inter - Il centrocampista del Lens, scartato dai parigini che non credettero in lui, assicura a Chivu dinamismo e copertura della ... corrieredellosport.it scrive

Inter, colpo a sorpresa: preso Andy Diouf dal Lens per 25 milioni - box che mancava alla sua mediana Sarà Andy Diouf il nuovo rinforzo del centrocampo dell’Inter. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Diouf 232 Preso L8217inter