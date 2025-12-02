Ricordare Roberto Baggio e le sue imprese quasi non serve. A distanza di ormai 15 anni però il dolore è profondo: un campione totalmente dimenticato. Ci sono figure che il tempo non riesce a sbiadire. Anzi, più gli anni scorrono più la loro sagoma diventa nitida, quasi necessaria. Roberto Baggio appartiene a questa categoria ristretta e irripetibile. Uomini che trascendono il ruolo, che superano la definizione di “campione” per diventare simboli culturali, morali, emotivi. Raccontare Baggio significa ripercorrere una strada che ogni italiano conosce a memoria: Vicenza, Firenze, Torino, Bologna, Milano e infine Brescia, ultima tappa di un viaggio sportivo che ha lasciato un segno profondo, forse ancora non completamente elaborato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Dimenticato totalmente, dolore Roberto Baggio: è tutto scritto