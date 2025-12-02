diMartedì | Giuseppe Conte tra gli ospiti di stasera

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 2 dicembre, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk di approfondimento politico ed economico in onda in prima serata alle 21:15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 2 dicembre 2025. Al centro della puntata, l’ attualità: a un anno e mezzo dalle elezioni politiche, maggioranza e opposizioni iniziano a delineare le loro strategie. Giorgia Meloni punta tutto su giustizia, premierato e legge elettorale, mentre le opposizioni attaccano sull’ inchiesta MPS–Mediobanca e chiedono al Governo di chiarire se abbia avuto un ruolo nella vicenda. Attenzione anche all’ economia, con tutte le novità riguardo alla legge di stabilità: nuove tasse, ulteriori interventi sulle pensioni e condoni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - diMartedì: Giuseppe Conte tra gli ospiti di stasera

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Giuseppe Conte parlerà di sicurezza e delle prospettive per le prossime elezioni politiche - Oggi 27 novembre 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio . Come scrive affaritaliani.it

A PontedilegnoPoesia ospiti il poeta Conte e Vivian Lamarque - Ci saranno anche il poeta Giuseppe Conte, insignito del premio alla carriera Franco Loi PontedilegnoPoesia, e Vivian Lamarque alla fase finale della sedicesima edizione del premio di poesia edita, che ... Da ansa.it