Dimarco interviene al Galà | Con il sinistro mi diverto guardo…

2 dic 2025

Dimarco. Federico Dimarco, terzino sinistro dell’ Inter e pilastro della Nazionale, è stato uno dei protagonisti indiscussi del Gran Galà del Calcio. La sua inclusione nella Top 11 della Serie A 20242025 è il riconoscimento di una stagione per larghi tratti eccezionale. Intervenuto direttamente dal palco della cerimonia, il laterale ha condiviso alcuni pensieri sulla sua evoluzione tecnica e sul modo in cui interpreta il ruolo. Il focus delle sue dichiarazioni è stato chiaramente il suo formidabile piede sinistro, una vera e propria arma che gli ha permesso di diventare uno dei migliori assist-man del campionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

