Buone nuove sul fronte dell’industria aeronautica nazionale. Abbiamo venduto velivoli militari Leonardo M346F all’Austria, come ha comunicato ieri la Difesa di Vienna confermando di aver ufficializzato l’ordine di acquisto per dodici velivoli nella variante di caccia d’attacco leggero, da quindi la lettera “F”, portando a buon fine un accordo da “Governo a Governo” tra Italia e Austria. Costruiremo e forniremo gli esemplari degli M346 unitamente all’addestramento, al supporto logistico e a impianti di simulazione, per un valore complessivo che si avvicina a 1,5 miliardi di euro. Secondo il programma industriale, le consegne sono previste a partire dal 2028. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Difesa, svolta italiana: l’Austria sceglie i M346F di Leonardo per 1,5 miliardi