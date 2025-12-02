Dietro la libreria al SottosottO dialoghi con l' autrice Elena Saltini

Elena Saltini presenta il romanzo "I nostri passi", intenso e delicato che ci guida attraverso le trappole della manipolazione psicologica, della dipendenza e della paura. Dialoga con Raffaele Mortelliti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

BRACCIA RUBATE Sabato 6 dicembre dalle 18 passa in libreria Libri Belli per le nostre “Braccia Rubate”. Libri Belli nasce nel 2017 (ma forse Livia, che sta dietro al progetto, è nata qualche anno prima) per raccontare tesori dimenticati dell’editoria italiana, e - facebook.com Vai su Facebook

In libreria “Dialoghi oltre il tempo e lo spazio“ di Marcucci Pinoli, Iacchini e Pennacchini - È in libreria da qualche settimana per le edizioni Giuseppe Laterza il libro “Dialoghi oltre il tempo e lo spazio“ (160 pagine, 19 euro). Secondo ilrestodelcarlino.it