Diego Maradona otto professionisti sanitari rinviati a giudizio | il processo riparte a marzo 2026

Otto professionisti sanitari sono stati rinviati in giudizio il 17 marzo 2026 a San Isidro, Buenos Aires, per la morte di Diego Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020, dopo l'annullamento del primo processo per irregolarità giudiziarie. La nuova istruttoria punta a chiarire le responsabilità mediche. La giustizia argentina ha riaperto il caso sulla morte di Diego Armando Maradona, icona nazionale scomparsa a 60 anni per arresto cardiaco nella sua residenza di Tigre, il 25 novembre 2020. Il nuovo processo, fissato per il 17 marzo 2026 a San Isidro, coinvolge otto tra medici, infermieri e psicologi, accusati di omicidio colposo per presunte negligenze nella gestione della convalescenza post-operatoria del campione.

