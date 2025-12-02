Dieci bimbi morti a causa dei vaccini Covid

L’agenzia del farmaco Usa ammette il decesso di minori per via delle miocarditi indotte dai preparati a mRna (prima i dati erano stati nascosti). E annuncia un cambio di paradigma: basta prodotti approvati in automatico. Ira della cupola scientista. Stanno facendo discutere e creano non poche preoccupazioni nelle aziende farmaceutiche, anche fuori dagli Stati Uniti, le dichiarazioni di Vinay Prasad, direttore della divisione vaccini della Food and drug administration (Fda), che venerdì in una nota interna rivolta al personale dell’agenzia ha sostenuto che «non meno di dieci» dei 96 decessi infantili segnalati tra il 2021 e il 2024 al Vaccine adverse event reporting system (Vaers), il sistema federale di segnalazione degli eventi avversi da vaccino, erano «correlati» alle somministrazioni di dosi contro il Covid. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dieci bimbi morti a causa dei vaccini Covid

Approfondisci con queste news

La prima infanzia non è in crisi per gli schermi, ma perché troppi adulti stanno delegando la fatica di educare. Il resto è solo conseguenza. Oggi più di sei bimbi su dieci, tra 0 e 6 anni, usano uno schermo ogni giorno, spesso già tra i 2 e i 3 anni, quando avreb - facebook.com Vai su Facebook

Fda Usa: 'Vaccino anti-Covid ha ucciso 10 bimbi, serve riesame' #ANSA Vai su X

In Italia dieci morti a causa del virus della West Nile - In Europa, i casi di infezione sono stati registrati in cinque Paesi Una donna di 93 ... Scrive it.euronews.com

Afghanistan: Oyewale (Unicef), “1.172 bambini morti a causa del terremoto” - “L’Afghanistan è nuovamente sconvolto da una tragedia e i bambini sono i più colpiti da una crisi sempre più grave. Segnala agensir.it

Mosca attacca l’ovest in Ucraina: dieci morti - Bombardate Ternopoli e Leopoli, ma droni e missili russi hanno causato decine di feriti pure a Kharkiv - Segnala rsi.ch

Le persone morte a causa della febbre West Nile in Italia sono dieci - Sabato all’Istituto Spallanzani di Roma una donna di 93 anni è morta a causa della febbre West Nile, una malattia infettiva di origine tropicale trasmessa dalle zanzare attraverso le loro punture. Come scrive ilpost.it

Incidente a Matera, in dieci nella stessa auto si schiantano contro un camion: morti quattro pakistani, sei feriti gravi - Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. ilgazzettino.it scrive