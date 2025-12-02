Diciottenne trovato senza battito a 2.000 metri | straordinario salvataggio al Papa Giovanni
LA STORIA. L’incidente era avvenuto a settembre durante la Marathon Trail Lago di Como ed è stato portato a esempio dell’efficienza del sistema di soccorso d’emergenza urgenza lombardo. Da quando è stato rintracciato, al trasporto in elicottero, fino alle cure provvidenziali dell’ospedale orobico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
