Dicembre tutti gli scioperi previsti sotto l’albero di Natale Dalla scuola ai viaggi cosa c’è da sapere

Se pensavate che a Novembre si fossero già fermati tutti, per dicembre è prevista una serie di manifestazioni e agitazioni sindacali che coinvolgeranno vari settori: dal trasporto pubblico alla logistica. Il venerdì più nero sarà quello 12 dicembre, data in cui è stato annunciato uno sciopero generale nazionale promosso dalla Cgil contro la manovra del governo Meloni. Uno stop che toccherà i trasporti, ma anche ospedali e scuole. Nel settore ferroviario sono segnalate interruzioni dalla mezzanotte del giorno prima fino alle 21. Mentre martedì 9 dicembre è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Roma ( ATAC ), indetta dal Sindacato Unitario Lavoratori. 🔗 Leggi su Open.online

