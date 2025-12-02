Diabete ormoni e sessualità | a Pozzuoli la terza edizione di Diabendro

Novità e connessioni delle patologie endocrino-metaboliche e gonadiche. Sono questi i temi al centro della III edizione di Diabendro il meeting annuale che unisce appunto in una parola i tre temi di cui si è discusso per due giorni all’Hotel Gli Dei di Pozzuoli tra i massimi esperti della materia. Convegno presieduto dalla professoressa Annamaria Colao, Responsabile Scientifico Rosario Pivonello, Co-responsabile Davide Menafra. “La diabetologia, l’andrologia e la medicina della riproduzione e della sessualità, insieme all’endocrinologia, sono discipline della medicina umana strettamente interconnesse, che condividono molteplici meccanismi fisiopatologici e descrivono disordini ad eziologia multifattoriale, frequentemente associati”, ha spiegato il professore Rosario Pivonello. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

TV medica. . Terapia dell'obesita', diabete, disfunzione degli ormoni sessuali. Tematiche affrontate in occasione della XXVII edizione del Corso Post Specialistico di Endocrinologia e Diabetologia organizzato dal dottore Marcello Orio. - facebook.com Vai su Facebook

Diabete e menopausa: come gestire glicemie, aumento di peso e cosa sapere - Con un’aspettativa di vita media di 85 anni e un’età di ingresso in menopausa di 52 anni, le donne trascorrono in media 30 anni senza la protezione degli estrogeni su cuore e ossa. Segnala iodonna.it

Diabete di tipo 1, come si riconosce e perché è importante diagnosticarlo presto - La malattia, nella forma di tipo 1, è legata ad un’alterazione delle difese immunitarie. Da dilei.it

Diabete e alimentazione: il parere dell’endocrinologa e della nutrizionista - Biologa Nutrizionista laureata nel 2015 in Scienze della Nutrizione Umana. Secondo dilei.it

Ormoni, un decalogo per preservarli in equilibrio e vivere meglio. Squilibri alla base del 30% delle malattie croniche - Molte persone hanno un’idea di cosa siano gli ormoni ma hanno meno familiarità con le azioni che possono intraprendere per migliorare la propria salute endocrina. Riporta ilsole24ore.com

Problemi ormonali almeno una volta nella vita per 3 persone su 4 - Ridurre l’esposizione a sostanze chimiche nocive, seguire una dieta ricca di frutta e verdura e povera di cibi processati, prevenire le carenze di vitamina D, iodio e calcio, è fondamentale per ... Riporta quotidianosanita.it

Gli ormoni causa dietro a sintomi preoccupanti: dal progesterone alla tiroxina, quando qualcosa non va - Un nutrizionista spiega le ragioni per cui ingrassiamo, perdiamo i capelli e ci sentiamo di malumore. Da leggo.it