Di cosa è accusato Netanyahu nel processo in Israele per il quale ha chiesto la grazia e cosa rischia
Negli ultimi giorni Benjamin Netanyahu ha chiesto al presidente Herzog la grazia preventiva, ovvero l’immunità dal processo in corso. È accusato di frode e corruzione e rischia anche il carcere. La richiesta arriva tra polemiche per i continui rinvii del procedimento, che molti collegano alla guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
