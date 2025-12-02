Di cosa è accusato Netanyahu nel processo in Israele per il quale ha chiesto la grazia e cosa rischia

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni Benjamin Netanyahu ha chiesto al presidente Herzog la grazia preventiva, ovvero l’immunità dal processo in corso. È accusato di frode e corruzione e rischia anche il carcere. La richiesta arriva tra polemiche per i continui rinvii del procedimento, che molti collegano alla guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

