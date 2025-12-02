Di Carlo | Stiamo costruendo un nuovo libro Fortitudo banco di prova importante

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia della gara interna contro la Fortitudo Bologna (mercoledì, ore 20:30), coach Gennaro Di Carlo analizza il momento dell’ Unicusano Avellino Basket: “La squadra sta vivendo un buon periodo dal punto di vista emotivo. Le due vittorie consecutive hanno alzato il morale e ci permettono di affrontare il lavoro con maggiore disponibilità”. Il tecnico ribadisce il concetto che guida il suo percorso ad Avellino: “Stiamo costruendo un nuovo libro. Ogni giorno aggiungiamo una pagina, lavorando per definire un gioco chiaro ed efficace, che valorizzi le caratteristiche dei nostri giocatori”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

