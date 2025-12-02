Un nuovo fronte di scontro politico si è aperto dopo il post pubblicato su X da Carlo Calenda, che ha puntato il dito contro Alessandro Di Battista sollevando dubbi sui suoi rapporti con ambienti russi e chiedendo un intervento degli organismi istituzionali preposti alla sicurezza nazionale. Le parole del leader di Azione, immediatamente rilanciate sui social e nel dibattito pubblico, hanno riacceso tensioni latenti attorno alla figura dell’ex deputato del Movimento 5 Stelle e al suo ruolo nel panorama mediatico italiano. Leggi anche: Calenda furioso: “Il M5S va cancellato, è l’unico modo” Le dichiarazioni di Calenda, dense di riferimenti espliciti e sottintesi politici, hanno contribuito a infiammare ancora di più un clima già polarizzato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Di Battista lavora per Putin? Indagate”. Il sospetto gravissimo del politico sull’ex grillino